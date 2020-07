Rómske noviny, ktoré nikto nečíta dostanú každoročne štedré dotácie

Ako Rómske noviny ktoré nikto nečíta, dostali 45.300€, tieto noviny koncom roka vyjdu asi v piatich číslach... Ako sa žije zo štedrých dotácii?

Je na zamyslenie, akým spôsobom sú na Slovensku podporované rómske média. Takým médiom, alebo skôr už nemédiom sú rómske noviny Romano Nevo ľil. Tieto noviny založila pani Koptová v roku 1990, od roku 1993 do augusta 2008 viedla Daniela Hivešová-Šilanová, ktorá sa rozhodujúcou mierou pričinila o ich udržanie a rozvoj. Vydavateľ Združenie JEKHETANE-SPOLU z Prešova sa snažilo tieto noviny aj po smrti Daniely Hivešovej Šilanovej udržať, avšak postupne noviny strácali svoju spoločenskú hodnotu. Noviny, ako aj celé združenie po roku 2008 vedie a spravuje Roman Čonka. Neskôr sa k nemu pridala Erika Godlová a Braňo Oláh, ktorý tam funguje ako komentátor. Od začiatku svojho vzniku mali tieto noviny problém udržať sa v našom priestore. Veľké plány, ktoré pani Koptová mala na začiatku ich vychádzania, sa skoro ukázali ako nereálne. Mal to byť týždenník, pričom v každom kraji mal byť jeden redaktor a fotograf. Z týždenníka sa stal občasník a po smrti pani Šilanovej, to už ani nebol občasník, ale "zázračník", pretože bol vôbec zázrak, že vyšlo pár čísiel.

Noviny dnes prakticky neexistujú. Koncom roka vyjde asi 5 čísiel, ktoré ani nikto nečíta. O aktuálnosti týchto novín radšej pomlčím a spoločenskej hodnote týchto novín tu nemôže byť ani reč. Noviny prakticky nemajú žiadnu váhu a význam. Napriek tomu Roman Čonka dostane každý rok štedré dotácie. Tak tomu bolo aj na začiatku tohto roku, kedy mu Kultminor odklepol 45.300€ na noviny, ktoré existujú viac menej na "fejzbuku" Na týchto peniazoch sa priživuje aj Erika Godlová a ďalší. Pričom toto nie sú jediné peniaze, ktoré Čonka a Godlová užívajú.

Nedávno Aktuality.sk priniesli článok "Ľudia blízki RTVS si zo štátneho fondu rozdeľovali dotácie na rómsku kultúru". Pri rozdeľovaní peňazí na podporu rómskej kultúry sa znovu objavili prepojenia medzi ľuďmi, ktorí o dotáciách rozhodovali, a prijímateľmi grantov. Tento rok uspeli so žiadosťou o príspevok ľudia prepojení na rómske vysielanie vo verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS). Spomedzi pätnástich hodnotiteľov tretina pripravovala rómske vysielanie pre RTVS (Rómsky magazín, Rómske slovo). Ide o Dominiku Badžovú, Kristínu Mojžišovú, Eriku Godlovú, Magdalénu Kmeťkovú a Milana Berka. Všetkých okrem Berka vymenoval do hodnotiacich rád riaditeľ fondu Norbert Molnár. Väčšina z nich pritom fond tiež žiadala o dotácie a štipendiá na svoje vlastné projekty.

Noviny sú len na fb, pričom adminy stránky tam zdieľajú príspevky od iných vydavateľov (FB Romano Nevo lil)

Navzájom si odsúhlasili peniaze aj na svoje projekty, z ktorých žijú aj ďalší "príživníci",. Funguje to na princípe "ty dáš mne, ja tebe", a takto napríklad 45,300€, ktoré Kultminor priklepol Romanovi Čonkovi na noviny, si rozdelili medzi sebou aj Godlová a "spolupracovníci", ktorí hádžu od iných vydavateľov príspevky na "fejzbuk/ Romano Nevo ľil", ako je Julo Dusi Bandy, ktorý žije v Prešove a Kristián Bandy, že by náhoda priezvisk?!

Roman Čonka a Erika Godlová (Jozef Kmeťo)

Tuto to však ešte nekončí. Godlová sa zaslúžila, že jej otec dostal štipendium vo výške 10.300 € na rozvoj rómskeho jazyka. Ak ešte nemáte dosť, tak ešte vám pridám. Rómsky magazín, Rómske slovo, sú projekty z ktorých žije Godlová aj Čonka a ďalší... Radovo týmto ľudom a im blízkym spolupracovníkom je ročné na projekty, ktoré spravujú pridelená suma cez 130.000€ a to nie sme na konci. Pretože Godlová a Čonka ešte žijú aj z grantov čo by ako "vedeckí" pracovníci v štátnej vedeckej knižnici v Prešove, kde majú na starosti oblasť rómskeho jazyka a kultúry.

Aký nám z toho plynie záver

Ľudia pracujú a musia vyžiť zhruba zo 650€, mnohí pracujú vo výrobe a narobia sa ako jedni hovädá. A týmto ľudom nestačí na prežitie ani tisíc eur mesačne, pričom sa pohybujeme v čiastke nad 1300€ a to už nehovorím o grantoch, ktoré dostali na svoju činnosť v RTVS, Rómano Nevo Ľil, či na rozvoj Rómskeho jazyka a kultúry.

Jozef Kmeťo