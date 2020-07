Je mi z Kotlebovocv zle...

Je mi z frašky ako Kotlebovci posledné dni hája právo nenarodených deti zle... Náckovia hovoria o ochrane života,. to ako fakt?

A je to presne o tom, načo sa tu hráme? O ochrane nenarodených detí hovoria náckovia pre ktorých iné deti a ľudia než bieli sú odpadom. Pre Boha živého veď rasizmus pokladajú za úžasné dielo prírody...

(Kulturblog)

Marián Magnát vo svojom blogu na kulturblogu, píše o rasizme ako prirodzenom vývoji ľudského rodu z významným prvkom bieleho človeka nad ostatnými rasami, ktoré vo svojom vývoji zaostali. A nie je tu nikoho, kto by konečne Kotlebovcov začal skutočne riešiť! Sú to fanatici ktorí majú za sebou kriminálne podsvetie, lúdia ktorí obchodujú zo zbraňami ako Jaroslav Kuracina, ktorý v roku 2016 podporoval ĽSNS. Sú tam ľudia ktorý vlastnia zbrane hoci aj v legálnej držbe, sú títo lúdia nebezpečný! Zaujímalo by ma, či vôbec niekto eviduje týchto ľudí, či sú pod drobnohľadom Slovenskej informačnej služby, pretože bez preháňania môžem napísať že ĽSNS svojou politikou a charakterom mi pripomína neonacistickú teroristickú bunku, a raz na túto benevolenciu doplatíme všetci.

To fakt, tu nikto nevidí, že náckovia tu rozohrali hru s témami ktoré sú ľudom blízke? Predstierajú svoju "chrumkavosť" na verejnosti, z morálnymi témami sa hrajú ako z hračkami ktoré sú pôsobivé na pohľad. Už dávno nie je pravdou, že rasista musí mať vyholenú hlavu, či na nohách čierne kanady a bomber bundu. 90 roky sa už dávno skončili a za ten čas sa nám rasizmus sofistikoval, inak povedané premyslene sa nám dostal do parlamentu, z inteligenizoval sa a presne cielenými prevrátenými úvahami zasahuje svoj cieľ...

Kotlebovci neustále hovoria o nevyhnutnosti „odstrániť parazitov“, prípadne o „optimalizácii obyvateľstva“. Identickú rétoriku používali nacisti. A teda ak by Kotlebovci mali neobmedzenú moc v tejto krajine, je viac ako isté, že by prišlo ku zabíjaniu nevinných ľudí... Rómske osady by boli doslova vyhladené a potom by praktizovali iné formy ako sa zbaviť nepriateľov... Nútené práce, prenasledovanie opozície a ľudí ktorí by nesúhlasili s politikov ktorú presadzuje Marián Kotleba a ĽSNS... Časť ľudí by zrejme podľahlo rôznym výskumom a časť bielych rómskych deti by boli dané na prevýchovu do rodín... Ak si myslíte že preháňam, to si ľudia mysleli aj keď som roku 2006 písal o možnosti, že Kotleba bude raz v parlamente....