Koronavírus : Dieťa by som do školy zatiaľ ešte nedával...

Veľa čitateľov deň čo deň mi píše a pýta sa, či dať dieťa do školy alebo nie, aký je nato môj názor?

(Foto/ CNN )

V prvom rade, nie som odborník čo sa týka koronavírusu, nie som ani hygienik, a nesedím ani v krízovom štábe. No napriek tomu mám svoj názor... Ja by som svoje dieťa do školy ešte nedal a počkal by som si minimálne do septembra ako sa situácia okolo koronavírusu vyvinie doma a vo svete...

Treba si uvedomiť, že najväčšie kapacity sveta z oblasti lekárstva a výskumu, stále objavujú nové a nové zistenia ako sa koronavírus správa a čo spôsobuje. Inak povedané, ešte stále sa na sto percent nevie, ako koronavírus sa správa u človeka, dieťaťa a zvieraťa, a aké sú medzi nimi faktory prejavu, vývinu či prenosu!

Na začiatku pandémie sa hovorilo, že koronavírus postihuje hlavne dospelých ľudí, dnes to tak nie je, a tento vírus sa potvrdil aj u zvierat...

Ďalej sa hovorilo, že koronavírus je nebezpečný hlavne pre staršiu generáciu ľudí a že deti sú voči tomuto vírusu viac odolné či dokonca pre nich koronavírus nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo....

A práve posledné týždne a dni WHO svetová zdravotná organizácia vydala správu, že u deti sa objavujú podobné príznaky ako u Kawasakiho choroby a že môže to mať spojitosť z novým koronavírusom!

Spravodajská americká televízia CNN 7 mája informovala na svojom kanáli, že desiatky ďalších detí hospitalizovali v New Yorku so zriedkavými príznakmi, ktoré by mohli súvisieť s koronavírusom! Pričom u detí sa objavuje vysoká horúčka, zápal žil, tepien a srdca, následkom čoho už niekoľko deti aj zomrelo... Pritom prvý prípad sa objavil pred niekoľkými týždňam v Británii u 9 ročného chlapca, ktorý aj zomrel...

Záver



Pokiaľ nemusíte, nedávajte zatiaľ svoje dieťa do školy!! Vyčkajte do septembra ako sa celá situácia okolo koronavírusu vyvinie... Tak isto je tu aj ekonomika a do septembra sa istotne bude vedieť, alebo inak povedané budeme cítiť aj ekonomické dopady nie len u nás doma ale aj vo svete a tieto faktory môžu nás tak ovplyvniť, že je múdrejšie počkať....

Jozef Kmeťo