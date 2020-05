Kto sú pendleri ? Alebo pendleri verzus Rómovia

Prečítajte si pri kávičke tento článok, prečítajte si kto sú vlastne pendleri, ktorí tak veľmi radi poukazujú na Rómov...

Život pendlera, ako jeden taký pendler poznamenal.Po prvé: Množstvo pendlerov vrátane mňa sú a stále budú občanmi Slovenskej republiky. Po druhé: Slovo pendler nešťastne asociuje človeka, ktorý denne chodí sem a tam. Asi z čírej lásky k pohybu a skrytej nenávisti k hraniciam.

Nie to určite by som ja tak nenazval, mňa v tej vete pendlera, zaujala veta asociuje, k tejto vete sa ešte v článku vrátim. Najprv by sme si mali napísať, kto sú vlastne pendleri. Sú to ľudia, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí, sú to ľudia ktorí si kúsok za našimi hranicami v Rakúsku či Maďarsku kúpili svoje domy, pretože to bolo finančne výhodnejšie si v zahraničí kúpiť dom ako u nás. Čo sa však o týchto ľuďoch málo hovorí a píše, je fakt, že pre slovenskú ekonomiku nie sú žiadnym prínosom....

Teda ak by som pracoval v zahraničí, napríklad v Rakúsku, sociálne odvody a dokonca aj zdravotné odvody odvádzam Rakúsku, tu na Slovensku si nanajvýš zaplatím zdravotnú poisťovňu, ak som si ešte v Rakúskom Kittsee kúpil dom tak aj daň z nehnuteľnosti platím v Rakúsku. Hoci nie som občan Rakúska, Rakúsko ma zo mňa väčší osoh ako Slovensko. Pendleri sa však oháňajú, že však svoje zarobené peniaze míňajú v slovenských obchodoch. Čo však v tomto prípade tiež nemusí byť až tak pravda....

Rómovia verzus pendleri

A teraz sa vráťme zo začiatku tohto článku k slovu asociuje... Musím úprimne napísať, že som sa zasmial, keď som si prečítal ako sa cítia pendleri, keď pre Sme-čko sa kvôli opatreniam koronavírusu vyjadrili, že sa cítia ako asociáli, no ja sa pýtam ako sa cítia Rómovia ktorím je vyčítaný aj chlieb ktorý malé deti držia v ruke? Už čítam vaše nesúhlasné komentáre, ale veď cigánom sa nechce robiť, nikde nerobia, len sa váľajú atď... Tu sa mi tiež ako odpoveď hodí veta pendlera zo začiatku môjho článku. Asi z číreho odporu k pohybu a skrytej nenávisti k práci sú doma. V minulosti Rómovia pracovali po stavbách, na cestách ale aj fabrikách ktoré dnes neexistujú, bývajú v regiónoch kde nie je práca ani pre majoritu, tak ako si prácu v takomto regióne môže nájsť róm z osady? Napriek tomu však, stovky Rómov pracuje po stavbách aj teraz, ale toto nikto nechce vidieť...

No aký je rozdiel medzi pendlerom a Rómom napríklad z osady? Veľký !!! Róm z osady žije, býva a ak má to šťatie pracuje na Slovensku. Odvádza dane, nájomne za bývanie, ich deti chodia do našich škôl... Pamätajte, že je osada a osada nie každá osada je zbitá z dreva. A aj tí Rómovia ktorí sú na sociálnej podpore, tak ju vrátia do našej ekonomiky v podobe nákupu potravin a dane z DPH. Nahnevalo vás to? Ako to? Veď som použil len rétoriku pendlerov!

Späť k pendlerom

Pendler ktorý roky pracuje v Rakúsku, odvádza dane do Rakúskej pokladnice, dostane dôchodok z rakúskej strany, tu dostane len to čo si odrobil, teda ak pendler odrobil 10 rokov na Slovensku z týchto odrobených rokov sa mu tu vypočíta dôchodok, ostatné dostane z Rakúska.

Predstavte si, že by sa zavreli hranice navždy, tak ako to bolo napríklad na socializmu, Rakúsko a nie len Rakúsko vyhostí všetkých Slovákoch žijúcich v zahraničí späť na Slovensko aj tých čo si tam pokúpili domy a byty, od hladu ich "skapať" nenecháme a tak celé Slovensko sa o nich bude musieť vedieť postarať....

Tu sa mi vynára aj myšlienka hlúposti týchto ľudí, pretože aj keby nebol koronavírus, ktorí nám všetkým robí vrásky, asi by som zvážil kúpu domu či bytu v Rakúsku v Maďarsku či v zahraničí pokiaľ by som tam nechcel ostať, pretože politická situácia sa stále môže zmeniť a čo potom....

Darmo budeme zavádzať prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu, keď ten nám sem nekontrolovateľne môžu zaniesť práve pendleri. Pendleri sa ohradzujú proti prísnym opatreniam, cítia sa byť asociovaný :))) stále mi to príde smiešne keď sa cítia byť ľudia ktorí po väčšine nie sú žiadnym prínosom pre Slovensko byť asociovaný. Nedodržujú pravidlá karanténny, veď preto vznikli karanténne centra, veď tie nevznikli kvôli cigánom, ale kvôli takýmto ľudom, ktorí medzičasom úspešne nákazu preniesli aj do domovov dôchodcov, medzi nás a všade s kým sa stretli. Dokonca veľa z nich zatajovalo že boli v zahraničí a tak úspešne nakazili aj lekárov a zdravotný personál.

Koronavírus plnej nahote odhalil "slušné a poctivé správanie ľudí" Neplatili dane, klamali na daniach, keď mali dostatok peňazí, všade im minimálne 20 rokov bolo dobre, len nie na Slovensku a dnes žiadajú Slovensko o tvorenú náruč... Použijem Slová pána Fica, ktorý medzi časom asi na svoje slová zabudol. Povedala "

zahraniční Slováci si sem chodia len opraviť zuby" Obyčajné hlúpe slová ale dokumentujú pravdu. Nemáme lekárov a zdravotníkov, pretože vyštudovali tu nás za štátne peniaze a odišli do zahraničia a nás liečia zahraničný lekári. O starých ľudí sa nemá kto starať, pretože opatrovateľky odišli utierať zadky bohatým Rakúšanom. A takto by som mohol písať a písať, no keď niečo potrebovali a bolo to v zahraničí drahšie, kde pracujú a žijú, prišli si to vybaviť sem na Slovensko a aj dnes v čase koronavírusu je im Slovensko dobré. No keď raz dá Boh a koronavírus skončí, opäť celé Slovensko budú mať v riti ako ho mali počas tých posledných rokoch...

PS: Keď si tak Kmeťo múdry, nech štát dokáže svojich ľudí aj zaplatiť a nebudú pendlovať, už ako keby som vás počul... A moja odpoveď? Nech štát umožní Rómom sa zamestnať, neodháňajte ich od vašich dverí, že nemáte pre nich prácu aj keď máte a nebudú sa váľať doma... Ešte že ten korkonavírus nám všetkým nastavil zrkadlo....