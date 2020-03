Mgr. Ivan Hriczko: Rómske osady samé nevytvoria plán ako zvládnuť Koronavírus. Prečítajte si článok a zdieľajte

Foto/ Jozef Kmeťo

Rómska problematika sa v našej krajine na vládnej úrovni vníma ako kardinálna otázka, ktorú riešime už viac ako 20 rokov. Kam to viedlo a vedie vidíme všetci. Nezamestnanosť, chudoba, biedne chatrče, hlad, špina, infekčné ochorenia, úžera… teda sociálno – patologické javy vo vysokom percente máme možnosť vnímať a cítiť všetci. V dobe kedy celý svet čelí pandémii Koronavírusu sa rómske osady a ich obyvatelia ocitli na boku záujmu našej spoločnosti, čo sa môže vymstiť nám všetkým. Všade čítame a počujeme, aby sme dodržiavali základné pravidla hygieny, ale ako sa dá dodržať základná hygiena v osade kde netečie pitná voda, nie je elektrina a deti sa kúpu v špinavej vode z potoka? My tu hovoríme o vysokej koncentrácii ľudí, ktorí obývajú chatrče zbité z dreva. V jednej izbe pritom spolu bývajú dospelí a deti a nie je žiadnou raritou, že takto spolu býva aj 10 ľudí. Dlhodobo žalostný stav hygieny a nevyhovujúceho bývania sa podpísal aj na šírení najmä chorôb, ktoré s hygienou súvisia, ako je napríklad žltačka, meningokokové infekcie, či tuberkulóza. V Trebišove sa už dlhšie nedarí dostať pod kontrolu šírenie syfilisu.

Ak sa do niektorej zo segregovaných osád dostane koronavírus, nereálna bude navyše aj domáca karanténa nakazených ľudí. V domácnostiach, kde žije v jednej miestnosti aj vyše desať ľudí je izolácia nereálna a dostať pod kontrolu ľudí, ktorí by sa nakazili koronavírusom bude veľmi ťažké. Zdravotný stav ľudí v osadách je navyše výrazne horší ako u bežnej populácie. V osadách sú rozšírené práve tie choroby, ktoré sa v kombinácii s nákazou koronavírusu uvádzajú ako najrizikovejšie – diabetes, vysoký tlak a kardiovaskulárne ochorenia.

Štát nie je pripravený na ochranu vylúčených komunít

Považujem za úplné zlyhanie Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Nemá vypracovaný žiadny plán pre riešenie krízovej situácie okolo koronavírusu. Jediné na čo sa tento úrad zmohol aj s p. Ábelom Ravaszom je, že vydali informačný leták v rómskom jazyku, ktorému aj tak polovica Rómov nerozumie, pretože informačný leták je vydaný v rómskom jazyku, ktorý prešiel štandardizáciou, ktorej Rómovia nerozumejú. Pretože čo kraj, čo osada, to iný dialekt rómskeho jazyka.

"Budeme sa snažiť, aby u každého klienta bola vykonaná dezinfekcia rúk a takisto, aby mal na sebe hoci aj provizórnu ochranu úst a nosa," dodal premiér. Cieľom je podľa jeho slov zamedziť scenáru, že by si klienti idúci po dávky odovzdávali medzi sebou jedno ochranné rúško. Nerozumné a nekoncepčné riešenie, pustíme do osád vodu, dobre a čo osady, ktoré sú pri lesoch? Tam už mali stáť cisterny s vodou, rozložené krízové stany, kde by Rómovia boli pod dohľadom. Pretože, priatelia, ak sa Koronavírus dostane do osád, veľmi ťažko sa dostane pod kontrolu a to už nehovorím o náladách v našej spoločnosti, ktoré môžu prejsť do napätia na oboch stranách. Ľudia sa prirodzene boja o svoje zdravie a život. Situácia okolo Koronavírusu sa každou hodinou mení. Ak sa osady nedostanú rýchlo pod kontrolu, majoritné obyvateľstvo môže vyvolať útoky na tieto osady. A nemyslite si, že preháňam. V minulosti, keď vyčíňali morové epidémie, majoritné obyvateľstvo obvinilo židovské obyvateľstvo z nešťastia a bolo pobité. Nedaj bože, aby sa situácia okolo Koronavírusu zhoršovala, už pomocníkov z radov vyholených hláv a ďalších samozvaných ochrancov poriadku by si obyvatelia našli a mohlo by sa stať o čom píšem.

Vybudovať centrá humanitárnej pomoci, stanové centrá.



Keďže dnes už pracovníci z organizácie Zdravé regióny majú dáta o možných infikovaných osobách, urýchlene vykonať ich testovanie v účinnosti s cirkvou, červeným krížom, Ministerstvom obrany

video //www.youtube.com/embed/AwWKNt-EK1E

Solidarita má svoje miesto vo vyspelej, demokratickej a fungujúcej spoločnosti inteligentných ľudí, ku ktorým patria bez pochyby aj Slováci

Jozef Kmeťo

Za rozhovor ďakujem Mgr. Ivanovi Hriczkovi