Kotlebovci chcú presadiť analýzu neslovanských čŕt niektorých občanov

Analýza neslovanských čŕt, čo to je? A aj tí ľudia( Slováci) ktorí sú fanúšikmi Kotlebu si neuvedomujú, že neslovanskými črtami sa môžu dostať na chvost spoločnosti, prečítajte si o čo ide Kotlebovcom...

Ilustračne foto R1

Ja neviem či si vôbec podporovatelia Kotlebu uvedomujú, ako je Kotleba nebezpečný aj pre nich samých. Žiaľ, média o tom veľmi málo informovali, čo si myslím že bola veľká chyba. Kotlebovci počas uplynulých štyroch rokoch, mali tak už dostatočné silné sebavedomie, že sa snažili presadiť zákonnú normu analýzy neslovanských čŕt niektorých občanov. Prečo o týchto fašistických a to doslova fašistických teóriách prakticky média neinformovali je fakt na zamyslenie...

video //www.youtube.com/embed/Cy7NMXpLPZo

Ilustračné foto (film CS)

Analýza neslovanských čŕt, čo to je?

Aby ste lepšie pochopili o čo Kotlebovcom ide, tak sa musíme vrátiť späť v čase. Nacizmus dal vzniknúť niekoľkých teóriám a pojmom, ktoré sa týkajú ľudských rás. Nacisti v snahe až o vedeckú presnosť zostavili striktné rasovú hierarchiu. Na jej vrchole stála "Herrenrasse" ("panská rasa"), ktorá bola tou najčistejšou z árijskej rasy a bola nacistami úzko stotožňovaná s nordickou rasou, nasledovanou ďalšími odnožami árijskej rasy.

Do spodnej časti rasovej hierarchie umiestnili "parazitujúce" rasy ("ne-árijského" pôvodu) alebo "Untermenschen" ("podľuďom") nebezpeční pre spoločnosť. V nacistickej literatúre bol pojem 'Untermensch' priradený Slovanom, prevažne Rusom, Srbom a Poliakom. Nacistická ideológia nazerala na Slovany ako na rasovo podradnú skupinu, ktorá sa hodila buď k zotročeniu, alebo mala byť vyhladená. Nacistickému Nemecku padlo za obeť asi 2 milióny Poliakov nežidovského pôvodu.

Najhoršie postavenie v nacistickej rasovej hierarchii mali Rómovia a Židia, ktorí boli považovaní za "Lebensunwertes Leben" ("Život nehodný žitia") a boli určení k vyhladeniu počas Holokaustu.

Analýza neslovanských čŕt, nie je nič iné, ako o pokus zostaviť striktné rasovú hierarchiu ale aj postavenie občanov v tejto krajine. Premenené na drobné, podľa pohľadu Kotlebovcov a ich analýzy by boli lepší Slováci, a menej lepší Slováci a na samom konci by bolo Rómovia, Židia, a Maďari...

Choré myslenie týchto ľudí je zjavné, no nestačí len písať, že ich myšlienky sú choré, treba jasne písať, že sú veľkým nebezpečenstvom pre každého človeka. A aj tí ľudia( Slováci) ktorí sú fanúšikmi Kotlebu si neuvedomujú, že neslovanskými črtami sa môžu dostať na chvost spoločnosti. Nestačí mať len bielu pokožku a búchať sa do prs aký som ja veľký slováčisko, ak nebudete mať dostatočné Slovanské črty, budete občan druhej kategórie. Podľa akého kľúča by Kotleboci určovali kto a aké má dostatočné Slovanské črty, vedia len Kotlebovci, ale myslím si, že sa nechali inšpirovať Hitlerom a jeho teórií rasovej čistoty.

Foto/ archív

Nemci čistotu rasy určovali meraním a porovnávaním. Farba dúhovky oka, farba vlasov, výška, veľkosť lebky, farba pokožky, dokonca pre ich rasovú teóriu čistej nemeckej rasy slúžilo aj meranie uší, nosa, prstov na ruke či nohe. Na vrchole týchto meraní stála "Herrenrasse" ("panská rasa"), ktorá bola tou najčistejšou z árijskej rasy a bola nacistami úzko stotožňovaná s nordickou rasou. Boli to muži, ženy a deti ktorí malí blond vlasy, modré oči a samozrejme silné nemecké črty...

Ja už ani neviem, ako dostatočne upozorniť na nebezpečenstvo Kotlebu a jeho ľudí. Píšem o Kotlebovi cca 10 rokov, píšem aké nebezpečenstvo predstavuje pre našu spoločnosť, ale pokiaľ my všetci ľudia a je jedno tmavý či bieli sa nezomkneme proti týmto šialencom, horko to obanujeme

Záver

Hitler nepoznal testy DNA, ani vtedajšia veda nevedela čo je DNA a tak na zvrátenú rasovú teóriu mu museli stačiť merania a porovnávania. Myslím si, že aj keby Hitler poznal čo je DNA, tuto vedeckú technológiu by nevyužil pre určenie čistoty rasy, pretože na základe testov DNA , vieme s určitosťou povedať, kto aké máme korene, dokonca z akej časti zeme jeho predkovia pochádzajú. Testy DNA sú pre nasledovníkov hákového kríža ako svätená voda pre čerta. Kotlebovcom ale aj tí čo si myslia, že sú najčistejší Slováci s bielou pokožkou, by sa im na základe testov DNA mohol zrútiť ich chorý svet. Nikto dnes s určitosťou nemôže povedať, že ja som čistý Slovák, Žid, Maďar, či Róm. A DNA testy to jasne potvrdzujú a tí ktorí mali odvahu podstúpiť tento test, zistili práve to o čom píšem... Kotlebovci s určitosťou testy DNA nepodstúpia, týmto ľudom stačí biela koža, myšlienka že som niekto viac ako iný a možno tá ich analýza neslovanských črtou. Pretože v nej si sami určia pravidlá kto je tým pravým Slovákom a kto nie...

video //www.youtube.com/embed/vS2Z9jO3z0E

Jozef Kmeťo