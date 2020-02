Do roka a odo dňa od nástupu k moci by Kotlebovci vymazali cigánov z povrchu zemského

Sociálnou sieťou sa rýchlosťou blesku šíri video, na ktorom vystupuje, okresný predseda ĽSNS z Vranova nad Topľou, Jozef Mihalčin. Hovorí, že keď mal 18 rokov, skopal cigánov, keď sa priblížili k mestu a dnes by ich vymazal...

Jozef Mihalčín (Dneník N)

“Ja keď som mal 18 rokov, tak Cigáni chodili iba po most. A keď prišli na most, tam už som ich skopal a hodil do Tople. Furt to boli špiny, ktoré nemali čo v meste robiť.”

Neviem, či existuje lepšie vysvetlenie na to, prečo sme chodili demonštrovať proti kotlebovským predvolebným kortešačkám, ako je toto video. V ňom vám dáva odpoveď sám okresný predseda ĽSNS z Vranova nad Topľou, Jozef Mihalčin. Bez okolkov sa chvasce, ako kedysi bránil vstupovať “cigánom” do mesta a rovno pri moste ich hádzal do rieky. Po boku Milana Mazureka a zvyšku partaje oblbuje ľudí na námestí v Huncovciach štvavými rečami proti Rómom či migrantom, podlo ich manipulujúc do neba volajúcimi nezmyslami. A ľudia čapkajú.

“Od dňa, keď nastúpim na úrad, do roka a do dňa skončíme s otázkou cigánskej menšiny. Jednoducho ju vymažem zo slovníka v Prešovskom kraji. Nebude žiadna otázka cigánska, nič.”

Je to videozáznam z obdobia, keď Mihalčin kandidoval na post prešovského župana. Vtedy nikto nestál v uliciach, aby ho umlčal, aby zabránil šíreniu takýchto, na basu súcich rečí. Nechali sme ich roky, aby slobodne brázdili slovenské mestá a obce a ohlupovali ľudí touto najprízemnejšou propagandou. Bez toho, aby niekto stál oproti nim a oponoval. Aby ich prekričal a nedopustil, aby sa niečo takéto slobodne šírilo našou krajinou. Toto je ten dôvod, prečo nesmú ovládnuť ulice, verejné úrady a vládne posty. Pretože pod rúškom “slušných bojovníkov za národ” sa skrývajú stále tí istí burani, manipulátori a násilníci. Naozaj chceme, aby nám toto vládlo?



Irena Biháriová

video //www.youtube.com/embed/lm5aIx5S1kY

Ja by som možno ešte dodal, najprv by to boli cigáni s ktorými by urobili poriadok, potom kto by prišiel na rád po Židoch, lebo aj tých nemusia...