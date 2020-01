Kotleba cigánov miluje!

Milí priatelia ak máte chuť,prečítajte si tento krátky článok a zdieľajte ho... Veď čo by bol Kotleba bez nás cigánov...

Čo by bol pán Kotleba bez nás Rómov, veď ani tú svoju politiku by nemal na čom stavať... Ako ste si všetci mohli všimnúť, ĽSNS nazvime to "roma de tour" začala svoje turné po slovensku z cigánskym problémom a jediným bodom programu, ako Kotlebovci urobia s nami poriadok.... Myslím tým nás cigánskych parazitov. Už pri prvom zamyslení nasleduje prvé zasmiatie, pretože tento ťah síce poukazuje na problém, ale neukazuje riešenie. Ale Kotlebovci s tým očividne nemajú problém, keby malo byť po nich, postavia nás k stene a postrieľajú, to samozrejme nahlas nepovedia, stačí,že si to myslia...

Je to však dobrý predvolebný ťah, ako sme si mohli aj všimnúť na mítingoch. ĽSNS je doslova od nás závislá, potrebuje takýchto "nepriateľov" Slovenska. "Ráčkujúci" vodca Kotleba, potrebuje mať veľa nepriateľov, neviem, jeho voličov okrem nepriateľov Slovenska, ako sme my cigáni, Židia, Maďari, síce sa o nich zatiaľ nevyjadruje,ale aj oni raz dostanú na frak a vôbec všetci farebný dostanú po papuli, zaujíma čo im ďalej Kotleba ponuka? Aký ma napríklad patent na zdravotníctvo, školstvo, bezpečnosť, lebo o skutočných problémoch Slovenska na svojich mítingoch nehovori ani Mazurek ani Kotleba. Stavím sa, že jeho voličov to v podstate ani nezaujíma,pretože ak by ich to seriózne zaujímalo, nikdy by nemohli voliť Kotlebu a jeho stranu ĽSNS.

Lenže Kotlebovci sa sekli na jednej veci! Síce ich nenávistná rétorika vystrelila až do politického neba, ale neočakávali taký prudký nárast nevôle verejnosti aj keď vlna nevôle verejnosti stúpa každou aktivitou ĽSNS, stále majú obrovský náskok tieto voľby dokonca vyhrať.

Otvorili svoj vlastný boj na novom fronte a nečakali že proti nim bude bojovať aj samotný front, nečakali, že "cigánsky paraziti" front otočia proti ním, a hoci by sme nemuseli tento boj vyhrať, nech je nám útechou, že sme sa aspoň o to pokúsili!

Spoločne proti fašizmu !!!

Jozef Kmeťo