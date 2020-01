Kotlebovci označili demonštrantov proti fašizmu za osadníkov a hlupákov

Rastúce preferencie extrémistov z ĽSNS vyhnali ľudí do ulíc. Kotlebovci sa tomu smejú a demonštrantov nazvali osadníkmi a hlupákmi... Prečítajte si tento článok a zdieľajte

Demonštrácia Levoča (Foto Pravda)

Rastúce preferencie extrémistov z ĽSNS vyhnali ľudí do ulíc. Sečovce, Sabinov, Košice, Levoča, Fiľakovo, ale aj ďalšie mestá sa pridávajú k demonštrácii proti fašizmu.

video //www.youtube.com/embed/hQIIoCDOA7M

Nie osadníci, nie hlupáci, ale obyčajní ľudia vyšli do ulíc vyjadriť svoj názor proti nenávisti, rasizmu a proti hlúposti ľudí, ktorí si myslia, že sú nadľudia, že majú právo rozhodovať kto má právo žiť a kto nie. Možno sú to jednoduchí ľudia, nevedia zložité matematické vzorce, či kde a v akom slove sa píše ypsilon a mäkké i, ale prišli na námestia našich miest povedať nahlas svoje právo na život. Človek vedľa človeka sa postavili v boji proti fašizmu. Biely, či čierny vedľa seba stoja a kričia STOP fašizmus. Áno, aj nerómovia hovoria toto tu nechceme, nechceme fašizmus, nechceme ľudí, ktorí popierajú holokaust, či Slovenské národné povstanie.

Lívia Garčalavá (Foto Kulturblok)

Známa propagantka za ĽSNS Lívia Garčalová urobila, ako je u nej už zvykom, manipulatívne video, kde svojimi slovami ale aj zostrihanými zábermi z demonštrácie v Levoči urobila "divoký západ". Možno taká rada, ak slečna Garčalová túži po skutočnej odpovedi, kto je Kotleba, čo je fašizmus, či prečo ľudia prišli na námestie, nech sa opýta rómskych intelektuálov, radi jej to vysvetlia. Obyčajný človek sa možno nevie vyjadriť, ako by si slečna Garčalová priala, on tam len prišiel vyjadriť svoj názor proti vzrastajúcej nenávisti a rasizmu v našej krajine.

video //www.youtube.com/embed/TeCSUFYJd8E

Keď už slečna Garčalová, bola tak zhrozená z prejavu demonštrantov, ktorí jej ani nenadávali, ani neurážali a ani do nej nehádzali kamene, ako jej vzor Milan Mazurek, prečo nekomentuje toto video.... Alebo, toto bol kultivovane prejavený názor pána Mazureka voči jednej rodine?!

video //www.youtube.com/embed/UhmEOuoXIeI

Je to neskutočné, čo sa v tejto krajine deje. Je neskutočné, že táto politická strana tu funguje a je neskutočné, že dostávajú priestor v médiách, v novinách, či na námestiach našich miest. Čelní predstavitelia našej krajiny už mali dávno urobiť kroky, aby táto strana bola rozpustená a prijať takú zákonnú legislatívu, ktorá by zaručila, že tí istí ľudia by si nemohli znovu otvoriť podobnú politickú stranu, či hnutie.

video //www.youtube.com/embed/bNbUZLW6cRY

video //www.youtube.com/embed/jPPQ-mrb1uE