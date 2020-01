Ak Kotleba vyhrá voľby, neznamená to, že aj zloží vládu, čo by to znamenalo pre nás?

Milí priatelia na sociálnej sieti sa objavili články, že prezidentka Čaputová nemusí poveriť zostavením novej vlády Fica alebo Kotlebu, čo by to však znamenalo pre nás?

Prezidentka Zuzana Čaputová bude po parlamentných voľbách z dôvodu rešpektu vôle ľudu rokovať s víťazom volieb aj v prípade, ak to bude ĽSNS. Neznamená to však, že lídra strany poverí zložením vlády a že by sa mu to aj podarilo.

Posledné prieskumy agentúr Focus a Polis ukazujú, že k Smeru sa začína približovať Kotlebova ĽSNS. A môže sa stať, že možnosť zostaviť vládu budú mať práve Kotlebovci, veď rozdiel medzi nimi je už len okolo piatich percent. Takýto scenár pravdepodobne nikto v minulosti nečakal. Hlavné slovo v tom bude mať prezidentka.

Úradnícka vláda aj predčasné voľby

„Ak sa víťazovi nepodarí zostaviť vládu, bude prezidentka rokovať so stranou, ktorá skončí vo voľbách na druhom či treťom mieste. Dôležité sú dva aspekty: jednak úspešnosť vo voľbách, ale aj dostatočná podpora vlády v Národnej rade SR. "Prezidentka si želá, aby bola nová vláda zostavená so subjektov, ktoré vyjdú ako najúspešnejšie vo voľbách,“ konštatoval Strižinec.

Reálne sa môže stať, že víťaz, ani druhý v poradí nebudú pri hľadaní parlamentnej väčšiny úspešní a bude treba rozmýšľať, čo ďalej. „V prípade, že by žiadna kombinácia strán, ktoré sú ochotné spolupracovať, nemala v parlamente väčšinu, je legitímne uvažovať aj o úradníckej vláde alebo predčasných voľbách."

Opozičné strany nemusia dokázať zložiť novú vládu

Podľa posledného prieskumu sa Kotleba doťahuje na Smer. Fico si z toho ťažkú hlavu nerobí. Každému je jasné, že Smer buď otvorene, alebo s tichou podporou ĽSNS bude vládnuť, ak sa opozičným stranám nepodarí odvrátiť fakt pádu. Predvolebné preferencie totiž ukazujú, že opozičné strany PS/Spolu, Za ľudí, s malými odchýlkami prepadli, OľaNo sa zase o 1 desatinu percenta tiež prepadlo. Fakt, že ani opozícia nemusí dokázať zložiť vládu musíme brať do úvahy...

Možné vládne koalície

Smer

SNS

Sme rodina

ĽSNS

PS/SPOLU

19 kresiel

ZA ĽUDÍ

18 kresiel

OĽANO

14 kresiel

SME RODINA

13 kresiel

KDH

11 kresiel

SaS

9 kresiel

Správne ste pochopili. Jazýčkom na váhe je Boris Kollár a jeho strana Sme rodina, podľa toho na akú stranu sa pridá. Líder Sme rodina Boris Kollár povedal aké má podmienky pre vstup do budúcej koalície.

„Nebudem handra ani podržtaška,“ uviedol.

Boris Kollár a Matteo Salvini (Foto N)

Netreba zabudnúť, že Boris Kollár nemá ďaleko k myšlienkam pravicových strán, za ktorú sa považuje napríklad aj ĽSNS Mariána Kotlebu. Boris Kollár sa v Miláne zúčastnil na zhromaždení krajne pravicových strán. Velebil Salviniho.Matteo Salvini sa pritom netají s protirómskými náladami a jeho veta, že "chce spočítať a deportovať Rómov" obletela celý svet. Matteo Salvini a jeho výroky sú takmer identické s názormi Mariána Kotlebu. Na akú stranu sa teda Boris Kollár pridá bude zaujímavé sledovať.

Pripusťme možnosť, že pani prezidentka nevymenuje zostavením vlády víťaza volieb.

Úradnícka vláda. Presne to nastane, ak koaličné rokovania nekatapultujú do premiérskeho kresla ani Roberta Fica, ani šéfa "fašistov" Mariána Kotlebu. Rozhodujúce slovo má v tom prípade prezidentka, ktorá poverí jedného z nezávislých odborníkov na zostavenie úradníckej vlády. De facto si tak zvolí budúceho „premiéra“. A ten môže byť z opozície, ako napríklad Kiska, Truban, Matovič, či Sulík. Je to však dočasná vláda a na jeseň tu môžeme mať nové parlamentné voľby.

Igor Matovič / Richard Sulík (Foto Parlametne listy)

V roku 2012 už vo voľbách do Národnej rady SR sa rozhodol Igor Matovič ísť už s vlastným politickým hnutím pod názvom Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Vrcholom politickej a názorovej ťahanice boli Sulíkove slová, že si v klube po Matovičovom odchode vydýchli.

V rysujúcej sa koalícii Za ľudí, PS/ Spolu, KDH, OĽaNO a SaS vidím za najslabšie články v celej koalícii, ktorá môže aj po voľbách padnúť, alebo vôbec ani nevzniknúť. SaS/Sulik, OĽaNO/Matovič a KDH/ Hlina, s týmito politikmi je to hra na wabank.

. V hre je totiž veľa. Smer a ĽSNS si idú po víťazstvo.

politológov nestabilnými partnermi pri akejkoľvek koalícii. A Kotleba? Ten môže keby na jeseň boli predčasne voľby z ních vyjsť ešte silnejší ako je dnes!