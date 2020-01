Prečo sa rómsky kandidát rozhodol odstúpiť z kandidatúry strany Vlasť

Mgr. Ivan Hriczko sa rozhodol odstúpiť z kandidatúry strán Vlasť. Potom čo oznámil, že kandiduje za stranu Vlasť, sa jeho kandidatúra nestretla z veľkým pochopením, o to veľké bolo prekvapenie, keď oznámil, že odstupuje....

Mgr. Ivan Hriczko (Foto R1)

"Do parlamentných volieb som vstupoval s čistými úmyslami. Mojou ambíciou bolo, aby Rómovia na Slovensku mali svoje zastúpenie v parlamente. Chcel som stáť na strane pravdy a pomáhať občanom v mnohých dôležitých oblastiach nášho života, upozorniť na problémy nás Rómov. Od začiatku som hovoril, že sa zachovám zodpovedne, a nikdy som toto vyhlásenie nemusel korigovať. Dal som svoje slovo ľuďom, ktorí mi verili a ich dôveru som nechcel nikdy sklamať. Urobil som maximum pre tieto parlamentné voľby a bol som ochotný urobiť všetko, aby som Rómov do parlamentu dostal. pretože moje predstavy o riešení rómskej problematiky a postavení rómskej menšiny na Slovensku sú očividne rozdielne so stranou Vlasť. Rozhodol som sa odstúpiť z kandidatúry. Chcem sa poďakovať za podporu všetkým priaznivcom a podporovateľom. V prvom rade svojej manželke a môjmu synovi. Vyjadrujem nahlas, verejne a jednoznačne, že nesúhlasím aby mňa a vás označovali za parazita tejto spoločnosti, nechcem aby nás označovali za občana druhej kategórie a nedovolím, aby rómske hlasy boli len tak zneužité a preto odstupujem z kandidatúry. Ide o Slovensko, ide doslova o budúcnosť nás všetkých, ide o nás Rómov. My nie sme pokusné králiky, no žiaľ, politické strany nás asi tak vnímajú. Rómovia, ktorí sú na kandidátkach, mám pocit sú len preto, aby politické strany verejnosti deklarovali, že im ide o Rómov, že nie sú predpojatí a povedzme si na rovinu aj rómsky hlas má svoju cenu. Rómski kandidáti sú pritom na nevoliteľných miestach. Nemáme reálnu šancu presadiť sa v politike pokiaľ nespojíme naše sily a snahu byť v politike, ale nie ako piate kolo u voza. Nikdy mi nešlo o osobné ambície. Vždy som mal na pamäti osud nás Rómov, keby to tak nebolo, ostal by som na kandidátskej listine strany Vlasť. Verím, že aj toto moje rozhodnutie prispeje k takej potrebnej a zásadnej spoločenskej zmene aj v našej Rómskej komunite a uvedomíme si všetci spoločne, že iba v jednote je naša sila. História ukazuje, že veľké pozitívne zmeny sa u nás diali vtedy keď sme sa spojili. Naši predkovia prežili na rómskych kočoch, pretože držali pri sebe, prežili sme holokaust, pretože sme držali pri sebe, prežili sme komunizmus a jeho potlačenie našej identity, pretože sme držali pri sebe. Prežijeme aj tieto ťažké časy, aby sme spoločne pripravili novú cestu pre naše deti a ich deti, aby Rómsky rod prežil a žil ďalej. Neodchádzam z politiky, práve naopak. Budem ešte viac kričať a bojovať za nás Rómov na občianskom princípe, a verím že raz sa dostaneme aj do parlamentu, ale nie ako prísediaci do počtu, ale aktívny v politike. Teraz je však dôležité aby Rómovia sa zúčastnili parlamentných volieb ktoré budú 29.2. Nech si táto spoločnosť uvedomí, že nie sme občania druhej kategórie, nedovoľme aby sa k moci dostali ľudia ako je Kotleba a spol. Náš hlas je v tejto spoločnosti rovnako dôležitý a už dosť bolo aby nám niekto vravel, že nie...."



Povedal pre blog Jozefa Kmeťa Ivan Hrizcko

video //www.youtube.com/embed/gAJQBe0-5vs

Jozef Kmeťo