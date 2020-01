Byť Róm, problém náš alebo váš?

Skôr než mi začnete nadávať za tento článok, prečítajte si ho bez predsudkov, hnevu a nenávis.... Je to článok na zamyslenie...

(Foto Divé Maky / úprava R1)

Som Róm. Vyrastal som v Bratislave. Keď som bol malý, veril som, že svet nerobí rozdiely medzi ľuďmi. Aký som bol len naivný... Dlhé roky som odmietal svoj pôvod riešiť viac ako by bolo treba, no to čo som neriešil ja, riešili iní. Ako sa tak zamýšľam, tak celá spoločnosť riešila môj, alebo náš pôvod. Si cigán a preto si iný!!!

Nikdy som si neuvedomil, a možno som si ani nechcel uvedomiť, že na Slovensku byť cigánom, znamená mať problém.

Štatisticky prehľad v Porade z roku 2019 (Foto MS Poprad)

Už ako sa narodíte, tak vedľa vášho mena v kolónke poznámka sa objaví cigán, cigánka, podľa toho či ste chlapec alebo dievča. Začne sa o vás viesť evidencia, a táto evidencia, že ste cigán alebo cigánka sa s vami vedie až do vašej smrti. Verte milí priatelia, že nepreháňam. Už od čias Márie Terézie sa viedli evidencie cigánskeho obyvateľstva. Hitler evidenciu zdokonalil a komunisti v nej pokračovali. Súčasní akože demokrati evidenciu vedú kvôli akože zdravotnému stavu obyvateľstva.

Za socializmu sa viedli evidencie narodenia rómskych detí, evidencie rómskych detí, ktoré navštevovali školy, evidencie rómskych robotníkov a dokonca aj evidencie rómskych hrobov. Banky si vedú evidencie lokalít, v ktorých býva rómske obyvateľstvo a ľudia z takýchto lokalít majú napríklad možnosť ťažšie získať pôžičku. Dokonca nebankovky ako napríklad Provident si viedol špeciálne upravenú mapu s rómskym obyvateľstvom a v takýchto lokalitách zásadne pôžičku neposkytoval.

(Foto Novy Čas)

Keď si idete hľadať prácu, zrazu pocítite, že ste občan druhej kategórie. Idete na pracovný pohovor s tak malou dušičkou, že ani nevnímate svet okolo seba. Myšlienky, som dobre učesaný, som dobre upravený, nie som moc tmavý, urobím dojem na pohovore, vás doslova zlomia. Byť Róm a hľadať si prácu znamená doslova poníženie a prosenie aby vás zobrali. A keď už sa podarí ten zázrak, že ste natrafili na pohovore na normálnych ľudí, musíte v práci aj tak dva krát viac ukázať, že viete pracovať ako váš kolega neróm. Udržať si zamestnanie, znamená zaprenie samého seba. Musíte počúvať hlúpe vtipy vašich kolegov na vašu adresu, alebo Rómov všeobecne, vidieť tie blbé úsmevy, chce sa vám neraz zvracať. To, že váš kolega je jeden špinďúr smradľavý, nikto nerieši, oni riešia vás a blbým otázkami vám dajú najavo, že ste niečo menej ako oni. Pritom berú rovnaký plat ako vy, majú rovnaké pracovné zaradenie, len vy ste cigán, tak sa musíte zaslúžiť o ich rešpekt. Ak to dokážete, tak ste vyhrali, ak nie, idete o dom ďalej...

Začal som byť v presvedčení, že je lepšie nebyť cigán, ale nemohol som ani úplne patriť do „normálnej“ spoločnosti. Vždy som chcel byť novinár. Som bloger, píšem 15 rokov, myslíte si, že som dostal šancu pracovať napríklad v nejakých novinách? Vždy som dostal zamietavú odpoveď. V Amerike v 50. rokoch aspoň priamo afroameričanovi napísali, farebných neberieme. Tu vám odpovedia, "pre veľký počet uchádzačov, sme dali priestor inému". Dalo by sa to prirovnať k humánnej poprave smrtiacou injekciou. Najsmiešnejšie však na tom je, že o niekoľko dní na to opäť vidíte inzerát, že redakcia na to miesto, na ktoré ste sa hlásili, stále hľadá nového redaktora. Pritom sa hlásim na redaktorské pozície, na ktoré mám aj kvalifikačné predpoklady a aj ich spĺňam, no žiaľ veľký počet uchádzačov vám nedovolí sa posunúť ďalej... alebo...

Myslím si, že hlavným problémom prečo spoločnosť si akoby stále nezvykla, že má za susedov Rómov, že žijeme v tejto spoločnosti takmer tisíc rokov, je fakt, že sme odsúvaní na druhú koľaj už do narodenia. Pokiaľ sa našim ľuďom nedostane viac príležitostí sa profesne presadiť, tak pre gádža bude scifi aj to, keď uvidí Róma policajtom. Hoci v radoch polície už Rómovia pracujú, ale je ich tak málo, že stále je to scifi. Ak Rómov neuvíme v televízii, reklamách, v novinách, na úradoch, tak sa predsudkov, že Rómovia nič nevedia nikdy nezbavíme. Ono niekedy mám pocit, že je lepšie povedať, veď cigánom sa nechce robiť, ako im skutočne prácu dať a tým aj príležitosť na lepší život...

(Foto Pravda )

Desivé pre mňa bolo zistenie v akých profesiách by nás, alebo nás najlepšie vníma majoritné obyvateľstvo. Najčastejšie pri mojich rozhovoroch padali tieto miesta.

V týchto profesiách nás najlepšie majoritné obyvateľstvo akceptuje. Dokonca som sa stretol s tým, ako robotník na stavbe neróm, kričí, "zavojte nejakých cigánov nech to tu vykopú, veď nebudeme to my kopať", a pritom išlo mimochodom tiež o pomocníka na stavbe...

(Foto RNL)

Zle sa vám to aj číta že, ale takto to v našej spoločnosti žiaľ funguje. Čoskoro som pochopil, že mať„cigánske srdce“ znamená niečo čo mnohým chýba. Vidím veci čo iní nevidia, a nikdy neuvidia, pretože to o čom tu píšem nezažili na vlastnej koži. Jedine, že by sa narodili ako cigáni...