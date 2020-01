Šťastná „fašistka“

Neraz som si kládol otázky, čo je fascinujúce na ideológii fašizmu pre mladých ľudí. Odpoveď som našiel vo výpovedi mladej ženy, alebo dievčaťa, ktorá sa stala tvárou Kotlebovej mládeže.

Stredoškoláčka Lívia pobúrila xenofóbnymi vyjadreniami Slovensko a stala sa tvárou Slovenského fašizmu (Foto/ refresher)

Prečo je Lívia „fašistka“

Áno, reč bude o Lívii Garčalovej. Je to mladé dievča (s blond vlasmi), ideál na to, aby si ju fašisti zvolili ako tvár pre svoje média. Ak si niekto z vás myslí, že fašizmus je len o hrubej sile, vysokých svalnatých mužoch s vyholenými hlavami je na omyle. Nie, fašizmus, dalo by sa povedať je aj o kráse mladých žien ako je Lívia. Sú ideálmi nacistickej teórie o nadradenosti bielej rasy. Fanatickí idealisti o rasovej teórii, o nadradenosti bielej rasy si vytvorili svoj vlastný svet. Svet krásnych bielych žien s modrými očami a blond vlasmi, ktoré s ideálnym, samozrejme, mužom bielej rasy privedú na svet blonďaté modrooké deti. Poviete si, že preháňam. Žiaľ, nie. Rasovú teóriu na tomto princípe založil Hilter. Vlastne celá nacistická politika na tomto princípe vznikla, a dnes sa ňou riadia všetci jej nasledovatelia.

(Foto/ úprava JK)

Za touto teóriou, ktorú svojím zovňajškom prezentuje aj Lívia sa všetci zbabelo schovávajú. Fašisti práve jej zovňajškom ospravedlňujú svoju skrytú zvrátenosť. Lívia je mladé dievča. Sama sa ešte v tomto svete hľadá. Zrazu sa stretne z ľuďmi, ktorí jej dajú pocit, že je niečím výnimočná. Z každej strany počúva o svojom zovňajšku, o tom aké má na svoj vek vyspelé názory, tak prečo by sa priečila prijať názor svojej výnimočnosti a prečo by sa potom priečila stať sa aj mladou tvárou slovenského fašizmu... Stala sa z nej šťastná mladá "fašistka", ktorá prezentuje šťastnú budúcnosť mladých ľudí, samozrejme ľudí, ktorí majú rovnaké názory ako ona a jej kamoši z ĽSNS. Svojím zovňajškom a pocitom vyrovnanosti je poslom šťastnej budúcnosti Slovenska, fašistického Slovenska. Toho Slovenska, ktoré sa stratilo po vojne, ale ich vodca Kotleba znovu našiel zabudnutú cestu, ktorou sa Slovensko vydalo v roku 1939, aby po nej jeho priaznivcov priviedol do šťastnej budúcnosti bez židov, cigánov, homosexuálov a prisťahovalcov.

(Foto/ úprava JK)

Po tom, čo som si vypočul debatu Mazureka a ďalších v relácii Politicky nekorektne s Milanom Mazurekom a Tomášom Jancom (Kulturblog - 20. 12. 2019). Kde Mazurek vysvetľuje rasovú teóriu, vysvetľuje ako sa ľudia navzájom od seba odlišujú na základe rasy. Akú telesnú konštrukciu má napr. biely človek od černocha alebo iného príslušníka etnika, alebo stavbu lebky, alebo dokonca veľkosť mozgu. Si treba uvedomiť, že Lívia je prostriedok len sofistikovanejšej formy rasovej teórie. A ich teória je, že tieto rôzne kultúry, ale povedzme to jasne, rasy, nedokážu spolu žiť a preto musia byť, a tu je tá argumentačná pointa aj Mazureka, v záujme zachovania rasy a v záujme kultúrnych práv tejto rasy, teda v logike liberalizmu, segregované. Aby práve biela rasa, ktorú prezentuje aj Lívia svojím zovňajškom a samozrejme kultúrou na našom území prežila.

Mladý ľudia ale už aj deti prepadávajú myšlienke fašizmu (Foto/ upráva JK)

Slovenskí fašisti našli v poslednom období svoju

úrodnú pôdu. Slovensko je veľmi reakčná a rasistická krajina, a nie je tu problém operovať s otvoreným rasizmom. Nie je tu preto problém si nájsť svojich poslucháčov. Takým sa stala aj Lívia a z hrôzou zisťujem, že viac a viac mladých ľudí nasleduje Líviu...

Jozef Kmeťo

Video na ktorom Livia hovorí, je presne to o čom píšem, stala sa znej vyrovnaná osobnosť, teda ona si to aspoň myslí a pomohla jej k tomu ideológia strany ktorej je sympatizantkou a aj členkou Kotlebovej mládeže. Pozrite si toto video bez predsudkov a uvidíte v čom je Kotleba nebezpečný, v čom je nebezpečný fašizmus. Dáva totiž mladým ľudom pocit bezpečia, istoty a budúcnosti ...

video //www.youtube.com/embed/CIRM9rzKMl0