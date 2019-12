Som Róm... Som preto iný? Podľa Mazureka a jeho rasovej teórie áno...

Po tom čo som si vypočul debatu,Kde Mazurek vysvetľuje rasovú teóriu, vysvetľuje ako sa ľudia navzájom od seba odlišujú na základe rasy. Ostal som v šoku...

To čo sa deje v poslednej dobe okolo nás, má núti sa zamyslieť... Som vôbec v očiach niektorých ľudí ešte človek? Alebo som omyl prírody, jedinec menejcenného etnika s inou stavbou tela, lebky a veľkosti mozgu? Alebo som len číslo v štatistike ktorú by niektorí jedinci najradšej vymazali zo sveta? Kto vlastne som?

Foto Klukturblog

Po tom čo som si vypočul debatu Mazureka a ďalších v relácii Politicky nekorektne s Milanom Mazurekom a Tomášom Jancom (Kulturblog - 20. 12. 2019). Kde Mazurek vysvetľuje rasovú teóriu, vysvetľuje ako sa ľudia navzájom od seba odlišujú na základe rasy. Akú telesnú konštrukciu má napr. biely človek od černocha alebo iného príslušníka etnika, alebo stavbu lebky, alebo dokonca veľkosť mozgu, som si uvedomil, že títo ľudia sú viac nebezpeční ako si vôbec myslíme a zároveň som začal uvažovať, akú hodnotu mám ako človek v našej spoločnosti, som menejcenný pretože som príslušníkom iného etnika s inou stavbou tela, farby pokožky, hnedých očí a čiernych vlasov?

Niečo sa vo mne zmenilo a niečo nie, niečo sa vo mne zastavilo a aj keby som sa chcel pohnúť, som skrz na skrz zviazaný pravidlami tejto krajiny, krajiny ktorá dovolí takýmto ľudom ako je Mazurek, Kotleba a spol sa rozvíjať v našej spoločnosti. Svojimi chorými myšlienkami a pohľadom na svet oslovovať ľudí cez média, noviny, či dokonca im umožnila sedieť v parlamente a na budúci rok možno aj vo vláde. ĽSNS je strana s jasnými fašistickými myšlienkami, ich ľudia ale aj podporovatelia sa hlásia odkazu fašistického Slovenska a Hitlera a ako je vidieť nie je im cudzia ani rasová teória rozdeľovania ľudí a kompetentný stále mlčia...

Rasizmus vysvetlený v priamom prenose!!!

Človek sa delí na rasy a to som nikdy ani nepopieral. Delíme sa nielen podľa farby pokožky, ale aj fyzicky, mentálne, kultúrne a samozrejme k nášmu vývoju prispieva aj prostredie, v ktorom žijeme.



Biologické atribúty – rasy ľudí sa delia podľa biologických znakov ako tvar lebky, rast vlasov, farba pleti, postava…

Krížením rôznych rás vznikajú miešanci, ktorí sú normálne plodní, a tým dokazujú, že obe rodičovské rasy patria do rovnakého druhu Homo sapiens.



Rasové delenie (podľa Hyppolita Taineho) bolo zrušené komisiou pre ľudské práva. Možno je to z biologického hľadiska výstižné ale z etického vznikalo zbytočné diverzovanie spoločnosti. Takže sa to zrušilo hlavne kvôli ľudom ako Mazurek. Pretože si z toho urobí výcuc ktorý absolútne nekorešponduje s reálnou vedeckou tézou.

No všetci sme ľudia, sme Homo sapiens. Rodíme sa ako ľudia a zomierame ako ľudia, a preto nikdy nemôžem súhlasiť s názorom, ktorý prezentuje Mazurek a ĽSNS.

(Foto/ Dokumentačne stredisko Holakaustu)

Už u opíc vedci vypozorovali niečo ako "rasizmus". Jedna tlupa napáda druhú a niekedy dôjde aj k ubitiu na smrť. A ľudská história hovorí o vojnách medzi kmeňmi a národmi. No ozaj pre rozdielnu farbu kože, čiže sú iného rodu? Nie, vždy to bolo pre niečo úplne prozaické. Boj o životný priestor, o poživeň, teda šlo o egoistické ciele. Nehľadala sa spolupráca, ale niekto chcel žiť na úkor iného.

To čo Mazurek hovorí vo videu nakoniec pramení z egoizmu a z predsudkov. Dalo by sa povedať, že bojuje o životný priestor a nechce sa o tento priestor deliť s prisťahovalcami, židmi a cigánmi. A ako svoj egoizmus ospravedlní, alebo inak povedané uverí, že je správny? Odvolá sa na ľudské rasy, z ktorých si vybral svoju teóriu, že biela rasa je tá najlepšia a s narcistickým pohľadom zahľadeným na samého seba uveril, že je niečo viac ako iný človek...

Aby ste pochopili rasizmus a predsudky, tak vám uvediem jeden príklad: Keď Nemci vstúpili na Ukrajinu, vypisovali Hitlerovi správy akí sú tí Ukrajinci blond. A on na to: "No veď to sú tie stratené germánske kmene Góthov. Majú už inú reč, ale sú to Germáni!" Jemu nešlo o rasové taľafatky, ale len o moc. Do koncentrákov posielal blonďatých Nemcov rovnako ako iných. Dôvodom bol nesúhlas s ním a samorejme aj exekúcia majetkov." Egoizmus vtelený do túžby po moci, podporovaný zúrivosťou bol príčinou hrôz nacizmu. Teória rasizmu tomu bola len nadstavbou, ideologickým ospravedlnením a s týmto dnes pracuje aj Kotleba a Mazurek.

Kotleba keby mohol, tak by dal vyvraždiť cigánov, nie preto že sú tmaví, ale pre jeho predsudky, ktoré má voči cigánom. A vyvraždil by aj Slovákov, ktorí by nesúhlasili s jeho politikou a považoval by ich za nepriateľov. A prečo by sa nemohol zbaviť aj takých oligarchov, ich majetok by mal na dosah ruky... Prachy a majetok je viac ako rasa, a to platilo aj u Hitlera. Veď Hitler dal vyvraždiť Židov pre ich majetok. Ak by jeho vraždenie bolo založené len na rase, nikdy by sa nedotkol ich majetku. Opak bol však pravdou. Nacisti mali radosť zo zhabaného židovského majetku.

Ľudia chcú dnes zabrániť tomu aby sa opakovali dejiny a znova ožil fašistický démon. No zabránia tomu len vtedy ak toho démona pochopia. Fašizmus a to čo dnes predstavuje Kotleba je predovšetkým o pýche, nadradenosti, príšernom egoizme a narcizme. Ten istý egoizmus, narcizmus, ktorému agresia je oporou, vytvoril démona Kotlebu a je ten istý, ktorý vytvoril fašizmus a Hitlera a realizuje sa aj dnes všade tam kde ľudia nechcú spolupracovať, ale bojujú medzi sebou o prežitie. Bojujú o prežitie prinajmenšom svojho ega a nevedia dať úctu jeden druhému.

Vždy si musíme vedieť uvedomiť, že áno, na tejto zemi Boh stvoril ľudské rasy, ale stvoril nás ako ľudí. Rodíme sa ako ľudia, aj zomierame ako ľudia. Napadla vás otázka prečo Boh stvoril ľudské rasy? Pretože rozmanitosť je o múdrosti, rešpekte, úcte, a bázni pred životom ako takým. Viete si predstaviť, že by sme boli všetci rovnakí? Rovnaké názory, kultúra, farba pokožky, vlasov, očí? Viete si predstaviť, že by sme nemali zvieraciu faunu ako ju poznáme, či rastliny rôznych druhov? Viete si predstaviť, že by sme tu mali napríklad len pudlíkov, a z rastlín by sme tu mali len čo ja viem púpavy? Myslím, že v takomto svete by nikto z nás nechcel žiť. Je dobré, že svet je plný farieb a rozmanitosti... My ľudia sme jedinečné stvorenia a každý máme právo na život, veď slnko, voda vzduch je tu pre každého...

Pokiaľ však rasové rozdiely a predsudky zmiešame s fanatizmom, nenávisťou, narcizmom, pýchou, ak uveríme, že sme viac ako iný človek pretože, ja neviem čo sa v hlavách bláznov ako je Kotleba, Mazurek a ďalších odohráva, máme tu fašizmus. Egoizmus vtelený do túžby po moci, podporovaný zúrivosťou bol príčinou hrôz nacizmu. Teória rasizmu tomu bola len nadstavbou, ideologickým ospravedlnením s chuťou diktovať, panovať a rozdeľovať a o to ide všetkým z ĽSNS.

Martin Urbaník zavesil fotografiu Milana Mazureka a jeho menovkyne Agnieszky Mazurek do facebookovej skupiny Mladí proti fašizmu, odkiaľ sa začala šíriť slovenským internetom. Má už vyše tisíc reakcií a 300 zdieľaní. „Dnes som navštívil vyhladzovací tábor Auschwitz v Poľsku. Pozdravujem popieračov holokaustu s fotkou (napravo), ktorú som urobil na chodbe jedného z väzeňských barakov… Do roku 1943 všetkých väzňov fotili. Až kým fotky už boli príliš drahou záležitosťou a tak sa prešlo na tetovanie ľavého zápästia… Najväčším paradoxom by naozaj bolo, ak by nakoniec poslanec Mazúrek priznal, že je ŽID. Na druhej strane, nebolo by to nič nové pod SLNKOM, keď sa niekto „obráti“. Stalo sa to aj bývalému europoslancovi za stranu Jobbik, ktorý nedávno oznámil, že chce emigrovať do Izraela. (Foto Denník N)

Po tom čo Mazurek vo videu hovorí o tom, akú telesnú konštrukciu má napr. biely človek od černocha, alebo stavbu lebky, alebo dokonca veľkosť mozgu, som si uvedomil, že títo ľudia sú viac ako nebezpeční. Oni totiž uverili, že sú niečo viac a stačí im k tomu biela pokožka a európsky vzhľad. Len Pán Mazurek zabudol na genetiku, tá totiž ako jediná dokáže odhaliť kto odkiaľ pochádza a aké má korene... A tak sa môže stať, že Mazurek ale vôbec nemusí byť Slovákom a belochom ale jeho korene môžu siahať do Poľska, Židovským prisťahovalcom s rovnakým priezviskom Mazurek.

Moja budúcnosť je nejasná, neviem ešte kam ma moja cesta zavedie a čo na tej ceste svojimi tmavými očami uvidím, ale pokiaľ vidím je mojou povinnosťou nahlas kričať!!! A preto kričím som proti rasizmu a rozdeľovaniu ľudí. Mne je jedno kto akej pokožky je a odkiaľ pochádza či aké má korene, ak si s tým človekom mám čo povedať, tak sa s ním budem rozprávať a nijaký vypatlanec ako je Mazurek, Kotleba a jeho štekajúci psy mi nebudú určovať miesto na prežitie či ským sa mám rozprávať a s kým nie a aké mám právo na život!

Video si pozrite od 4:44 minúty/ to čo sa v ňom hovorí, je podľa mňa už aj na trestné oznámenie... Minimálne aby sa o tento jeho výklad rasovej teórie začali zaujímať úrady. Celý jeho výklad samozrejme zmiernili diskutujúci slovami, že si vážia každého jedinca na tejto zemi, ale každý normálny človek vie o čo tu v skutočnosti ide...

video //www.youtube.com/embed/C8sgQPuLIQ4